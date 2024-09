River Plate vs. Atlético Tucumán chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS) este viernes 14 de septiembre por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina desde el Estadio Mâs Monumental. El duelo, donde ambos equipos están obligados a sacar los tres puntos, está programado para las 7:00 p.m. (hora peruana) y las 9:00 p.m. (hora argentina); además, será transmitido por la señal de TNT Sports para toda Argentina. ESPN y Disney Plus pasarán el cotejo para el resto de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto, así como también todas las incidencias del encuentro.

River Plate enfrenta a Atlético Tucumán por la Liga Profesional Argentina. (Video: @RiverPlate)