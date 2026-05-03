se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente al de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 3 de mayo desde las 4:30 p.m. y se jugará en el Estadio Más Monumental.

River Plate enfrentará a Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Fútbol. (Video: River Plate)
River Plate enfrentará a Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Fútbol. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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