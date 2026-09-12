vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro podrá seguirse por ESPN y Disney Plus, mientras que en Argentina también estará disponible por TNT Sports. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El partido se disputará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Monumental José Fierro. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 3:30 p.m. en Perú, mientras que en Argentina comenzará a las 5:30 p.m.

River Plate vs. Atlético Tucumán: ver transmisión por ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)
River Plate vs. Atlético Tucumán: ver transmisión por ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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