River vs. Atlético Tucumán chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024, este miércoles 14 de febrero desde las 9:30 p.m. (horario en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, con dos horas menos en Perú, Ecuador y Colombia) en el Estadio Monumental José Fierro. Para seguir la transmisión de este compromiso deberás conectarte a las señales de ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play. El ‘Millo’ llega a este partido después de vencer por 0-3 a Deportivo Riestras, mientras que el decano lo hace tras caer por 2-0 a manos de Barracas Central. No te olvides que podrás vivir todos los detalles de este encuentro a través de la web de Depor.

River y Atlético Tucumán juegan por Copa de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)

River vs. Atlético Tucumán: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera o Sant’Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; IgnacioFernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Franco Armani; Andrés Herrera o Sant’Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; IgnacioFernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. Atlético Tucumán: Devecchi; Breitenbruch, Ferrari, Flores, Orihuela; Lagos, Sánchez, Castro, Pereyra; Coronel, Estigarribia.