River vs. Atlético Tucumán se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Este duelo está pactado para el domingo 9 de marzo desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile) y se disputará en el Estadio Más Monumental. El ‘Millonario’ llega a este compromiso tras perder por penales ante Talleres por la Supercopa Internacional, mientras que el ‘Decano’ lo hace luego de perder por 2-1 ante Newell’s Old Boys. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

VIDEO RECOMENDADO

River Plate y Atlético Tucumán se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: Atlético Tucumán)