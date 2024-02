River vs. Banfield se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 18 de febrero por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, en un partido que se realizará en el Estadio Monumental. El compromiso está pactado para empezar a partir de las 7:15 p.m. (hora argentina, 5:15 p.m. en hora peruana). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales TNT Sports, ESPN, Star Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Conmovedora historia de dos hinchas de River Plate. (Video: River)





River vs. Banfield: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Marcelo Herrera, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori y Enzo Hernán Díaz; Nacho Fernández, Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro y Ezequiel Barco; Facundo Colidio y Agustín Ruberto.

Banfield: Marcelo Barovero; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Luciano Leonel Recalde y Emanuel Insua; Yvo Calleros, Gerónimo Rivera, Martín Ezequiel, Canete e Ignacio Rodríguez; Milton Giménez.