vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 26 de febrero desde las 5:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Más Monumental, en la despedida de Marcelo Gallardo.

River vs. Banfield juegan por el Torneo Apertura 2026. (Video: River Plate)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

