vs. Barracas Central se midieron en el compromiso correspondiente a la primera fecha del . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN y TNT Sports cuentan con los derechos oficiales para transmitir el campeonato argentino, además de las opciones de streaming en las plataformas de Disney Plus Premium, DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 25 de julio desde la 5:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

River vs. Barracas Central se enfrentan en la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de TNT Sports, ESPN, Disney Plus Premium y TNT Sports GO. (Video: @riverplate)
River vs. Barracas Central se enfrentan en la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de TNT Sports, ESPN, Disney Plus Premium y TNT Sports GO. (Video: @riverplate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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