River Plate vs. Belgrano juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro se podrá seguir por ESPN y TNT Sports, según la disponibilidad de las señales en cada operador, mientras que vía streaming estará disponible a través de Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal no oficial que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido comenzará a las 6:15 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 5:15 p. m. en México; y a las 8:15 p. m. en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. En España, el encuentro se podrá ver a la 1:15 a. m. del lunes 19 de octubre. El compromiso se disputará este domingo 18 de octubre en el Estadio Julio César Villagra.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre River Plate vs. Belgrano a través de ESPN. Además, estará disponible mediante Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y TNT Sports, según el operador de televisión contratado. La disponibilidad de la transmisión por streaming dependerá de las plataformas habilitadas para cada señal.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, podrán acceder a la transmisión por Disney Plus Premium, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en el país.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá seguirse por ESPN. Además, los usuarios podrán recurrir a Disney Plus Premium para ver el encuentro por internet, según las condiciones de su suscripción.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN, sujeto a la disponibilidad de la señal en su operador. También podrán consultar Disney Plus Premium para acceder a la transmisión por streaming.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en España?

En territorio español, los aficionados deberán consultar la programación deportiva local para confirmar qué plataforma cuenta con los derechos de transmisión del partido. La disponibilidad de ESPN, TNT Sports y Disney Plus puede variar según el territorio.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el encuentro. Las opciones de transmisión dependerán de los derechos y servicios habilitados en el país.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse por ESPN, de acuerdo con la disponibilidad de la señal en cada operador. Disney Plus Premium también puede ofrecer la transmisión según los derechos vigentes en el territorio.

¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el partido en vivo. Las opciones dependerán del operador y de los derechos de transmisión disponibles en el país.

River vs. Belgrano. (Video: River Plate)