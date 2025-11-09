River vs. Boca EN VIVO por ESPN: links y cómo ver TNT Sports y Pelota Libre TV en directo
River vs. Boca EN VIVO por ESPN: links y cómo ver TNT Sports y Pelota Libre TV en directo

El superclásico argentino, vs se vivirá (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la . Desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina) del domingo 9 de noviembre, podrás sintonizar este compromiso que contará con la transmisión de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. En Argentina lo podrás ver por TNT Sports. No veas Pelota Libre TV, es señal pirata así que no lo recomendamos. Conoce los detalles de este partidazo en Depor.

River vs. Boca EN VIVO por ESPN: links y cómo ver TNT Sports y Pelota Libre TV en directo. (Video: ESPN)
River vs. Boca EN VIVO por ESPN: links y cómo ver TNT Sports y Pelota Libre TV en directo. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS