Por la fecha 15 del Torneo Clausura de la , vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en La Bombonera, este domingo 1 de noviembre desde la 1:00 p.m. (horario argentino), con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿Cómo ver la transmisión EN DIRECTO en Argentina? En dicho país se verá por ESPN y TNT Sports, además de Disney Plus vía streaming. Depor no recomienda buscarlo por Pelota Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.

River vs. Boca EN VIVO: ver por señal abierta vía ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: Boca Juniors)
River vs. Boca EN VIVO: ver por señal abierta vía ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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