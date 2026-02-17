vs. miden fuerzas en el compromiso correspondiente a los 32vos. de final de la . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? TyC Sports pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, además de su versión de streaming en el servicio premium de DGO. En Argentina también se puede ver por TyC Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV!

Previa River Plate vs. Ciudad Bolívar. (Video: ESPN)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

