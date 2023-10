River vs. Colón se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 19 de octubre, en el marco de la novena jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Brigadier General E. López arrancará desde las 4:30 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por Depor.

River Plate vs. Colón en vivo online por la Copa de la Liga Profesional.

River vs. Colón: probables alineaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro o Agustín Palavecino; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco y Miguel Borja.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garces, Emmanuel Mas, Favio Alvarez, Stefano Moreyra, Tomás Galván, Ruben Botta, Damián Batallini y Ramón Abila.