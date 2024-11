River vs. Estudiantes se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este viernes 29 de noviembre por la jornada 25 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro, que se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, está pactado para iniciar a las 9:00 de la noche (hora en Argentina, 7:00 p.m. en Perú) y se podrá ver a través de la señal exclusiva de ESPN Premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará un nuevo triunfo en condición de visitante. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

River y el recuerdo de una noche histórica. (Video: River)