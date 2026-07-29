vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la segunda fecha del . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN Premium contó con los derechos oficiales para transmitir el encuentro en Argentina, además de las opciones de streaming en las plataformas de Disney Plus Premium, DGO y Flow. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 29 de julio desde las 5:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina, a las 7:15 p.m.).

Por la Liga Profesional Argentina, River se enfrenta a Gimnasia. (Video: ESPN)
Por la Liga Profesional Argentina, River se enfrenta a Gimnasia. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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