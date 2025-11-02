River vs. Gimnasia por Liga Profesional. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 14 del Torneo Clausura de la , este domingo 2 de noviembre, en un partido que se desarrollará desde el estadio Monumental. ¿Dónde puedes ver este partido? A través de la transmisión de ESPN, canal disponible en la parrilla de DIRECTV y Movistar TV. ¿A qué hora se juega el duelo? El encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 6:30 p.m. (hora de Perú, con dos horas más en Argentina). En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

