River vs Godoy Cruz se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 24 de julio por la séptima jornada del Torneo de la Liga Profesional, que se llevará a cabo en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza. El partido está programado para arrancar desde las 5:30 p.m. (hora ecuatoriana y peruana) y 7:30 de la noche (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, TNT Sports, Estadio TNT, Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV y Pelota Libre, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

