River vs. Huracán juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus Premium será otra de las alternativas para seguirlo vía streaming. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela, y dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El partido se disputará este sábado 19 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

River vs. Huracán: previa del partido

¿Dónde ver River vs. Huracán en Perú por ESPN?

En Perú, el partido entre River Plate y Huracán podrá seguirse por ESPN. El encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y comenzará a las 5:00 p.m. (hora peruana).

¿Cómo ver River vs. Huracán por Disney+ Premium?

La alternativa de streaming en Perú y otros mercados de Latinoamérica será Disney+ Premium, donde los suscriptores podrán acceder a la señal deportiva de ESPN para seguir el encuentro en vivo.

¿Dónde ver River vs. Huracán en Argentina por ESPN Premium?

En Argentina, la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium. El partido se disputará desde las 7:00 p.m. (hora argentina) en el Estadio Monumental.

¿Cómo ver River vs. Huracán por TNT Sports en Argentina?

Los aficionados argentinos también podrán acceder al partido mediante el Pack Fútbol, que incluye ESPN Premium y TNT Sports. Las plataformas de los cableoperadores permiten acceder a estas señales con el paquete correspondiente.

¿Dónde ver River vs. Huracán en Colombia y Ecuador?

En Colombia y Ecuador, el encuentro podrá seguirse por ESPN, mientras que Disney+ Premium aparece como alternativa para verlo vía streaming. El inicio está previsto para las 5:00 p.m., hora local.

¿Dónde ver River vs. Huracán en Chile y Uruguay?

En Chile y Uruguay, los aficionados podrán seguir la transmisión mediante las opciones disponibles de ESPN. En Uruguay el partido comenzará a las 7:00 p.m., mientras que en Chile está programado para las 7:00 p.m., según la programación consultada.

¿Cómo ver River vs. Huracán por internet?

Además de la televisión, los usuarios pueden seguir el partido mediante Disney+ Premium en los mercados latinoamericanos donde esté disponible la transmisión de ESPN. En Argentina, las alternativas online vinculadas al Pack Fútbol incluyen Flow, DGO y Telecentro Play.

¿Dónde ver River vs. Huracán por ESPN y TNT Sports?

En resumen, ESPN y Disney+ Premium son las opciones señaladas para Latinoamérica, mientras que en Argentina el partido se puede seguir por ESPN Premium y mediante el Pack Fútbol, que también incluye TNT Sports. El duelo se jugará este sábado 19 de septiembre en el Monumental.

River vs. Huracán se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)