Por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina, River Plate vs. Independiente de Rivadavia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este jueves 21 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El partido está programado para arrancar desde las 7:30 p.m. (hora de Perú) y las 9:30 p.m. (hora de Argentina). La transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports para territorio argentino, mientras que ESPN y Disney Plus serán las señales para el resto de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV ni Fútbol Libre TV. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del cotejo.

River enfrenta a Independiente de Rivadavia por Liga Profesional Argentina. (Video: River)