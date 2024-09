River Plate vs Independiente de Avellaneda se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo de septiembre desde el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por una fecha más de Liga Profesional Argentina. El encuentro está programado para iniciar a las 3:30 de la tarde (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales Disney Plus y Fanatiz. En cambio, en Argentina se podrá ver por TNT Sports y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

River Plate vs Independiente de Avellaneda por la Liga Profesional Argentina. (Vídeo: @RiverPlate).