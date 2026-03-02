vs. se miden en compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales puedes ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también puede ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este lunes 2 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Juan Bautista Gargantini de Mendoza.

Previa River Plate vs. Independiente Rivadavia. (Video: ESPN)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

