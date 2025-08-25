River vs. Lanus por la Liga Profesional Argentina | Diseño: Christian Marlow
En el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, vs. se verán las caras este lunes 25 de agosto en un partido válido por la fecha 6 del Clausura de la . El encuentro está programado para las 7:15 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 8:15 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 9:15 p.m.

River vs. Lanús por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: CONMEBOL
