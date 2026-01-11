vs. jugaron por la . ¿A qué hora comenzó la transmisión de este encuentro? Este duelo estuvo pactado para el domingo 11 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador). ¿En qué canales se vio? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasó para el territorio sudamericano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, no recomendamos ver el partido por Pelota Libre TV, señal pirata. No te pierdas los detalles y el minuto a minuto en Depor.

River vs Millonarios por Serie Río de La Plata. (Video: River Plate)
