River Plate vs. Pachuca se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 20 de enero en un partido amistosos internacional en el Cotton Bowl, estadio localizado en Dallas, Texas, Estados Unidos. El duelo, que será clave para el conjunto de la ‘Millonarios’ que esta a punto de debutar en la Copa de la Liga, arrancará a las 4:30 de la tarde (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

River vs. Pachuca: horario y cómo ver el amistoso internacional. (Vídeo: X).





River vs. Pachuca: posibles alineaciones

River: Armani; Simón, Díaz, Martínez, Díaz; Fernández, Kranevitter, Barco, Lanzini; Ruberto y Colidio.

Pachuca: Moreno; López, Cabral, Barreto, Aceves; Sánchez, Pedraza, Bautista; Idrissi, Hernández y Rondón.