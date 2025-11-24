vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en el marco de los octavos de final de la . ¿Dónde se puede ver? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Recuerda que en Argentina lo podías ver por TNT Sports. Además, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el lunes 24 de noviembre desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina).

River vs. Racing por Liga Profesional. (Video: AFA Play)
River vs. Racing por Liga Profesional. (Video: AFA Play)

TAGS RELACIONADOS