River vs. Riestra EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver vía TNT Sports y Fútbol Libre TV

River Plate vs. Deportivo Riestra se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 11 de febrero por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina en partido que se llevará a cabo en el Estadio Guillermo Laza de la localidad de Buenos Aires. El partido está programado para las 5 de la tarde (hora argentina y dos menos en Perú y Colombia) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, TNT Sports, AFA Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

En el Estadio Guillermo Laza, Riestra y River miden fuerzas por la Liga de Argentina. (Video: @prensariestra)

River vs. Riestra: posibles alineaciones

Riestra: Arce; Giotia, Caro Torres, Iribarren, Dematei, Ramírez; Acuña, Machado, Céliz; Benegas, González

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro o Rodrigo Villagra; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.