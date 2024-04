River vs. Rosario Central se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 7 de julio por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional que se llevará a cabo en el Estadio Monumental. El partido está programado para arrancar desde las 7:00 de la noche (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

River vs. Rosario Central EN VIVO por Copa de la Liga: los Canallas vienen de ganar en Libertadores. (Video: Rosario)

River vs. Rosario Central: alineaciones probables

River: Franco Armani; Marcelo Herrera; Leandro González Pírez; Paulo Díaz; Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro; Nicolás Fonseca; Pablo Solari; Ignacio Solari; Ezequiel Barco o Claudio Echeverri y Miguel Borja.

Rosario Central: Axel Werner; Santiago Burgos; Juan Cruz Komar; Emanuel Coronel; Elías Ocampo; Giovanni Bogado; Ramiro Peralta; Francesco Lo Celso; Jonathan Gómez; Maximiliano Lovera y Agustín Módica.