River vs. Rosario Central se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 9 de diciembre, por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 8:00 de la noche (hora peruana, dos más en territorio argentino), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus y TNT Sports para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

River vs. Rosario Central en vivo

River vs. Rosario Central: probables alineaciones

River: Armani; Simón, González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Enzo Pérez, Aliendro, Nacho Fernández, De La Cruz, Barco y Rondón.

Rosario Central: Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Sández, Ortiz, Toledo; O’Connor, Malcorra, Campaz y Martínez Dupuy.