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River vs. Rosario Central (0-1): video, resumen y gol del Torneo Clausura 2026
River Plate vs. Rosario Central jugaron por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? En Argentina, el compromiso pudo seguirse por las señales de TNT Sports y ESPN Premium, mientras que también estará disponible mediante Disney Plus para los usuarios que tengan acceso al contenido deportivo correspondiente. En otros países de Sudamérica, la disponibilidad dependerá de la programación de los operadores locales. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputó este domingo 2 de agosto en el Estadio Monumental y comenzará a las 3:15 p.m. en Argentina; 5:15 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:15 p.m. en México; y 12:15 a.m. en España.
River vs. Rosario Central se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.