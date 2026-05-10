River vs. San Lorenzo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los octavos de final del torneo. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN transmitirá el duelo, canal habilitado en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 10 de mayo desde las 5:00 p.m., y se jugará en el Estadio Monumental.

River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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