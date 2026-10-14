River vs. Sarmiento juegan EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Clausura. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se podrá ver por las señales de ESPN y TNT Sports, según la programación televisiva y el operador contratado. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre River Plate vs. Sarmiento a través de ESPN, sujeto a la disponibilidad de la señal en su operador de televisión por suscripción. También podrán consultar las opciones de streaming disponibles en su región.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y TNT Sports, de acuerdo con la programación del partido y el paquete de televisión contratado. Los aficionados también podrán consultar las plataformas digitales asociadas a sus servicios de televisión.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la transmisión de River Plate vs. Sarmiento a través de ESPN y los servicios de streaming que tengan los derechos del encuentro en el país. La disponibilidad dependerá de la programación regional.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Ecuador?

En Ecuador, los seguidores podrán consultar la programación de ESPN para conocer la disponibilidad del partido. La transmisión por televisión o streaming dependerá de los derechos vigentes y del operador contratado.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar la programación de ESPN y las plataformas deportivas disponibles en el país para seguir el encuentro. La señal dependerá de los derechos de transmisión correspondientes.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en España?

En España, los aficionados deberán consultar la programación de las plataformas deportivas que cuenten con los derechos del fútbol argentino para confirmar si transmitirán el partido en directo.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en México?

Los aficionados mexicanos podrán revisar la programación de ESPN y sus opciones de streaming disponibles en la región para comprobar si el encuentro estará incluido en la oferta del servicio.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Chile?

En Chile, los seguidores podrán consultar la programación de ESPN y las plataformas deportivas disponibles para confirmar la transmisión del partido.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán revisar la programación de ESPN y los servicios de streaming disponibles en el país para conocer las opciones habilitadas para seguir el encuentro en vivo.

River Plate vs. Sarmiento. (Video: River Plate)