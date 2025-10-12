River vs. Sarmiento por la Liga Profesional Argentina. (Diseño: Christian Marlow)
River vs. Sarmiento por la Liga Profesional Argentina. (Diseño: Christian Marlow)

vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) en la fecha 12 del Torneo Clausura de la , este domingo 12 de octubre, en un partido que se desarrollará en el estadio Monumental de Núñez. ¿Dónde podrás ver este partido? A través de la transmisión de ESPN, canal disponible en la parrilla de DIRECTV y Movistar TV. ¿A qué hora se juega el duelo? El encuentro entre ambas escuadras estuvo pactado para jugarse a partir de las 5:15 p.m. (hora de Perú, con dos horas más en Argentina). En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

River vs. Sarmiento por Liga Profesional Argentina. (Video: ESPN)
River vs. Sarmiento por Liga Profesional Argentina. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS