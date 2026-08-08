vs. jugaron por la fecha 4 del de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? En Argentina, el compromiso pudo seguirse por las señales de TNT Sports y ESPN Premium, mientras que también estará disponible mediante Disney Plus para los usuarios que tengan acceso al contenido deportivo correspondiente. En otros países de Sudamérica, la disponibilidad dependerá de la programación de los operadores locales. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputó este sábado 8 de agosto en el Estadio Jose Dellagiovanna y comenzó a las 5:00 p.m. en Argentina; 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. en México; y 10:00 p.m. en España.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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