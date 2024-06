River vs Tigre EN VIVO: link y ver partido por ESPN Premium, STAR Plus, AFA y Fanatiz

River vs Tigre se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 2 de junio por la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Núñez de la localidad de Buenos Aires (Argentina). El partido está programado para las 8:15 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN Premium, STAR Plus y AFA Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así luce el estadio Más Monumental de River Plate abarrotado. (Video: River Plate)

River vs Tigre: posibles alineaciones





River: Armani; Sant’Anna, Boselli, Paulo Díaz, Casco; Aliendro, Kranevitter o Villagra, Barco; Echeverri; Colidio, Borja

Tigre: Zenobio; Ortega, Fernández, Lomonaco, Marchese; Garay, Cardozo; Galvan, Maroni, Armoa; Conti