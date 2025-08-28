River vs Unión por la Copa Argentina | Diseño: Christian Marlow
River vs Unión por la Copa Argentina | Diseño: Christian Marlow

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, vs. se verán las caras este jueves 28 de agosto en un partido válido por los octavos de finales de la . El encuentro está programado para las 7:15 p.m. (hora peruana) por la transmisión de TYC Sports y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 8:15 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 9:15 p.m.

River Plate vs. Unión de Santa Fe por la Copa Argentina | VIDEO: LPF
River Plate vs. Unión de Santa Fe por la Copa Argentina | VIDEO: LPF
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS