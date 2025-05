En el Estadio Más Monumental, River vs. Vélez ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV este domingo 4 de mayo en un partido válido por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro está programado para las 6:30 p.m. (hora peruana) e irá por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 7:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 8:30 p.m. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí. ¡Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!

