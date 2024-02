River vs. Vélez se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 4 de febrero, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Más Monumental de Núñez y arrancará desde las 5:15 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TyC Sports y AFA Play para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

River venció 2-0 a Barracas en la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional. (Video: River Plate)

River vs. Vélez: probables alineaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Diaz; Ignacio Fernández, Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono y Esequiel Barco; Miguel Borja.

Vélez: Marchiori; Jara, Mammana, V. Gómez, E. Gómez; Florentín, Cáseres, Aquino; Pellegrini, Romero, Lobato.