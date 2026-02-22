vs. Vélez miden fuerzas en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también se podrá ver por ESPN Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV!

Vélez vs River Plate por la Liga Profesional | VIDEO: River TV
