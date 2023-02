La consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022 sigue estando a flor de piel en el mundo. Por ejemplo, con la entrega de los Premios The Best, donde la ‘Scaloneta’ arrasó con todo, este sentimiento volvió a entrar en escena y esta misma sintonía se mantiene viva en el interior de Rodrigo De Paul, uno de los artifices necesarios de todo este camino hacia el título, al lado de Lionel Messi, Ángel di María y compañía.

El motor de Argentina pasó por TycSports este martes para dialogar sobre lo que ocurrió en la Copa del Mundo, donde Argentina sumó su tercera estrella a su escudo tras ganar a Francia en la tanda de penaltis, y sorprendió a muchos al asegurar que “como equipo fueron la mejor Selección de la historia”.

“Que me perdonen, pero esta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones”, justificó De Paul, en referente a otras selecciones del pasado, como la de Menotti en el 78 o Bilardo en el 86.

Y a su vez, agregó: “Le ganamos al campeón de América (Brasil), al de Europa (Italia) y al del Mundo (Francia). Además, terminamos la Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia y en Perú y rompimos el récord de partidos invictos”.

Asimismo, para cerrar sobre el debate, ‘Rodri’ dejó en claro que no lo dijo con ánimo de entrar en polémicas: “No quiero que se me enoje nadie porque Argentina tiene una historia sumamente importante y rica”.

Rodrigo De Paul repasó lo logrado por la ‘Scaloneta’ en el Mundial. (Foto: Agencias)

Lo quiere mucho a Messi

“El ‘Enano’ es quien me banca. Me dice vení acá, ponte así. De verdad lo quiero y lo siento mi amigo. Me demuestra todo el tiempo cariño, ayer era la gala de él y al mediodía me preguntó si estaba mejor de la pierna. Es increíble, a mi me encanta pasar tiempo con Lio, nos divertimos mucho y tenemos un grupo hermoso con todos los chicos”, finalizó el campeón del mundo Rodrigo de Paul.

De Paul y su cariño por Messi. (Foto: Agencias)





