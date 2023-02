Cuando hace unas semanas el Barcelona tenía controlada LaLiga, nadie se imaginaba que iban a llegar a finales de febrero eliminados de la Europa League y con una derrota frente al Almería. Lo vivido el último domingo en el Power Horse Stadium fue golpe duro para los culés y confirmó que la semana que pasó fue una de las peores de Xavi Hernández en el banquillo ‘azulgrana’. El estratega catalán estuvo muy molesto y, según la información de ‘AS’, durante el entretiempo fue tajante con sus jugadores.

“Si no tienes alma, no puedes jugar en el Barça”, fueron las palabras del exmediocampista, viendo que muchos de sus futbolistas –por no decir todos– estaban teniendo una decepcionante actuación. Y es que el gol de El Bilal Touré, anotado de manera sorpresiva a los 24 minutos, fue un fiel reflejo de la actitud de los elementos del Barcelona.

Primero, Gavi se quedó quieto ante Rodrigo Ely tras perder un balón en disputa y ni siquiera presionó al defensor brasileño para evitar que sacara rápido. Después, nadie aguantó a El Bilal ni a Luis Javier Suárez. El venezolano tuvo todo el tiempo del mundo para girar y enviar un pase preciso al borde del área, dejando al maliense a tiro de gol.

Evidentemente Xavi fue testigo de cada instante previo al 1-0 y quedó consternado por cómo se fueron desnudando las deficiencias de sus jugadores. Lo que dijo en el vestuario era muy previsible, pues incluso en la conferencia de prensa estuvo muy serio cuando señaló que esta derrota ante el Almería fue “la peor de la temporada”.

Pero eso no fue todo. Según la citada fuente, el nacido en Tarrasa fue muy claro al afirmar que él puede aceptar que jueguen bien o mal –ya que eso es muy relativo–, no obstante, no va a permitir que futbolistas sin orgullo se mantengan en el campo de juego: “Ya no les pido que jueguen mejor o peor, sino que tengan orgullo. No podemos seguir ni un minuto más así, que somos el Barcelona y nos están toreando”, le recriminó a los suyos.

Barcelona mostró una versión muy deslucida ante el Almería. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de esta derrota ante el Almería, Barcelona volverá a tener actividad el próximo jueves 2 de marzo cuando visite al Real Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El compromiso está programado para las 3:00 p.m. en el estadio Santiago Bernabéu.

Tanto culés como madridistas llegan a este partido sin haber ganado en el torneo local. No obstante, emocionalmente los de Xavi están muy golpeados y, de no ganar en el clásico, podrían sufrir un duro revés que repercutiría en el ánimo de la plantilla para lo que queda de LaLiga. El entrenador catalán lo sabe perfectamente: después de haberse quedado sin la Europa League, tiene la obligación de ganar el doblete.





