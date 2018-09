Lionel Scaloni continúa con su proceso de renovación en la Selección Argentina , y tal como ocurrió en los amistosos frente a Guatemala y Colombia, el hasta ahora técnico interino de la 'Albiceleste' prescindirá de los 'pesos pesados'.



De hecho, el propio entrenador había adelantado que Lionel Messi tampoco formará parte de esta convocatoria porque piensa que "lo mejor ahora es que no venga", como apuntó el lunes en la gala del 'The Best'.



Entre las sorpresas que presentaría Scaloni en esta nueva convocatoria destaca el llamado del joven defensor Juan Foyth, de buen presente en el Tottenham. Además volvería un histórico como Nicolás Otamendi.



Argentina se enfrentará ante Irak y Brasil el próximo 11 y 16 de octubre, respectivamente en Arabia Saudí.