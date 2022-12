Argentina ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Lionel Scaloni se sienta ahora en la mesa de César Menotti y Carlos Bilardo, los entrenadores que bordaron las dos primeras estrellas en la camiseta de la Albiceleste en 1978 y 1986, respectivamente. Con pocos años como técnico profesional, el chofer de la ‘Scaloneta’ se ha colado en una galería conformada solo por personalidades. Ha logrado el anhelo de todo DT, superando así un inicio de ciclo marcado por el menosprecio de la más influyente prensa deportiva del gigante sudamericano y de uno que otro exjugador de la selección.

El nacido en Pujato, Santa Fe, tomó las riendas de la selección argentina en 2018. en reemplazo de Jorge Sampaoli, luego de un desastroso Mundial en Rusia. El pueblo futbolero quedó pasmado con la decisión de AFA, en especial, Diego Armando Maradona, que desde México descalificó al joven técnico, rozando la falta de respeto.

“Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos?”, dijo el exfutbolista en septiembre de 2018. “Dice que está preparado, pero nunca lo vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la Selección, no”, agregó.

Lógicamente, Maradona no fue el único que criticó el nombramiento de Scaloni. Un sector del periodismo deportivo argentino cuestionó tanto su llegaba al banquillo del ahora tricampeón mundial que hasta puso en duda su preparación como DT: lo acusaron de no tener título. El pujatense no iba a quedarse callado.

“Tuve que haber traído el carnet. UEFA Pro, que es el máximo título posible y lo hice en la Real Federación Española de Fútbol. A los jugadores que están más de ocho años en el fútbol le dan la posiblidad de hacer ese curso y lo hice en dos años, como Dios manda. Tengo el máximo título posible”, explicaba.

Los periodistas deportivos que hoy se han tirado a los pies de Scaloni desearían que YouTube borre aquellos videos en los que no tuvieron piedad del santafecino.

“Ni hablemos de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la Primera B para ser entrenador de la selección. Esta es responsabilidad de Tapia, que está a tiempo de recapacitar para no sumar otro fracaso”, dijo, por ejemplo, Mariano Closs, uno de los más influyentes en la TV argentina.

“Argentina no tiene técnico. No lo veo capacitado. Capaz en 10 años puede ser algo”, dijeron en ESPN sobre el técnico que terminó con una sequía de títulos en la Copa América 2019 y que un año y medio más tarde llevó a casa una Copa de la FIFA luego de 36 años.





