Tremendo lío y polémica ha desatado Sergio Agüero en relación a la vacuna contra el COVID-19. Si bien el futbolista ha cumplido con el proceso y no se ha negado a aplicarse las dosis, sí ha cuestionado la efectividad de las mismas. El ‘Kun’ que se retiró del fútbol por un problema en el corazón, ha dejado entrever que la vacuna, precisamente, fue la causante de la miocarditis que lo obligó a colgar las botas.

“La vacuna no sirve para un car... Qué sé yo... Me agarró el COVID al final. Supuestamente te cubre, me cubrió la ch...”, señaló el ‘Kun’ en una transmisión en vivo a través de la plataforma de Twitch en conjunto con Ibai Llanos.

Para el exjugador de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, la vacunación simplemente no sirve. “Tres o cuatro veces lo tuve (Covid), o sea, que la vacuna no sirve par aun cara...”.

Pero ahí no quedó todo. Pese a que Ibai intentó calmar los ánimos afirmando que la inoculación contra el coronavirus sí sirve, Agüero fue más allá y dejó entrever que la vacuna pudo causar el problema cardíaco que finalmente lo alejó del fútbol.

“Todavía nadie supo que pasó. Pudo haber sido el COVID o la dosis. La realidad es que no lo sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar, pero ya tenía algo antes y quizás se haya activado, no lo sé”, dijo el ‘Kun’ en relación a la miocarditis que sufre.

Irá al Mundial con Argentina

Desde hace unos meses empezó a sonar la posibilidad de que Agüero acompañe a su representativo nacional, dirigido por Lionel Scaloni, en la Copa del Mundo Qatar 2022. Finalmente, la noticia fue confirmada por el propio exdelantero.

“Voy a ir. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico. Hablé con Tapia y también con Scaloni. Tenemos que intentarlo, darle una vuelta”, indicó sobre la reunión que sostuvo con el presidente de la AFA Claudio Tapia.

“Todavía estamos viendo en qué rol será. Claudio (Tapia) siempre se portó bien con nosotros y me pidió que nos juntemos. Vamos a conversar un poco más, para ver si vamos al sorteo para la Copa del Mundo. Yo voy a ir, estaré con todos los chicos, con quienes me llevo muy bien. Lo mío es acompañar y descontracturar”, agregó.





