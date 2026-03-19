En el programa Camino al Mundial, emitido por DGO Stream, el exarquero de la Selección Argentina Sergio “Goyco” Goycochea compartió una revelación histórica sobre el Mundial de Italia 1990: cada futbolista del plantel argentino recibió 56.000 dólares por alcanzar la final, una cifra acordada previamente y que habría sido la misma aun en caso de consagrarse campeón.

Goycochea explicó que el monto total surgió de la distribución por partidos disputados, a razón de 8.000 dólares por encuentro durante los siete partidos que jugó el equipo en el certamen. “Nos llevamos la escalofriante suma de 56 mil dólares… y la gloria. La gloria no tiene precio”, expresó el exarquero, relativizando el aspecto económico frente al valor deportivo y simbólico.

El deporte tiene un lugar central en la programación de DGO Stream, con Sergio Goycochea y Sol Rivas al frente de DSPORTS: camino al Mundial, donde anticipan algunos detalles de la gran cobertura de la máxima cita del fútbol, dado que DIRECTV y DGO son los únicos que transmitirán los 104 partidos en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

La confesión de ‘Goyco’ generó impacto por el contraste con los premios que se entregan en la actualidad y por un dato adicional: haber ganado la final ante Alemania no hubiese significado un incentivo económico mayor. “Si hubiéramos salido campeones, hubiera sido el mismo dinero”, afirmó Goycochea en DGO Stream.

Italia 1990 permanece como uno de los torneos más recordados del fútbol argentino. Bajo la conducción de Carlos Bilardo, la Selección llegó a la final tras una campaña marcada por la épica, con triunfos memorables ante Brasil, Yugoslavia e Italia, estos dos últimos definidos por penales y con Goycochea como figura determinante. La final se resolvió con una derrota por 1-0 ante Alemania, en un partido que aún hoy genera debate.

Con contenidos exclusivos, entrevistas en profundidad y testimonios de protagonistas, DGO Stream continúa aportando miradas inéditas sobre los grandes hitos del deporte argentino a través de sus producciones originales.

Sergio Goycochea y Diego Maradona