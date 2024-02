Tras las dos primeras fechas de la Liga 1 Te Apuesto, Sporting Cristal se posicionó como líder de la tabla, con seis puntos y nueve goles a su favor. Parte clave de este gran arranque de los celeste fue Martín Cauteruccio, quien marcó en cinco oportunidades. Estos números podrían mejorar este fin de semana, si logran superar a Cienciano en Cusco. Para ello, el equipo comenzó a trabajar en la estrategia a emplear para dicho compromiso en la Florida, a fin de conseguir un resultado positivo; sin embargo, este duelo no es de lo único que se habla en las instalaciones rimenses, pues desde Argentina volvieron a tocar el nombre del goleador rimense.

Independiente, club donde militó el uruguayo hasta finales del 2023, decidió demandar a ‘Caute’ por cinco millones de dólares, luego de firmar con el elenco celeste, a pesar de mantener contrato con el club argentino. De acuerdo con TyC Sports, el quiebre de la relación con la institución de Avellaneda no fue solo por la deuda pendiente al atacante.

¿Por qué se va Cauteruccio de Independiente?

De acuerdo con el medio argentino, a finales de noviembre Martín fue llamado por el técnico de Independiente, Carlos Tévez, para ponerle en conocimiento que no sería tomado en cuenta para la temporada 2024. Cabe añadir que a la institución argentina también llegó un nuevo delantero, Gabriel Ávalos, quien asumiría el puesto titular.

Esto generó que el ‘charrúa’ responda ante el club instando a que se le abone la deuda salarial que se le debía, por los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por el lado de los dirigentes argentinos, se argumentó que el monto en cuestión “fue depositado a través de dos cheques que fueron remitidos a Futbolistas Argentinos Agremiados”, según señala TyC Sports.

Respecto a esto, Cauteruccio afirmó en RPP que “Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo de trabajo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación (solicitud interna) y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”.

La respuesta de Independiente

Si bien Cauteruccio notificó la solicitud de pago, para los dirigentes de Independiente, él no debió declararse libre y firmar con otro club, pues el jugador mantenía un vínculo laboral con ellos hasta diciembre del 2024. Ante esta situación es que deciden tomar medidas legales y exigir el pago de la cláusula de rescisión.

“El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso”, precisó el Secretario General, Daniel Seoane, en una entrevista dada a Infobae, el pasado 6 de enero.

Un dato no menor es que, con la llegada de Tévez al equipo, Cauteruccio perdió notoriedad en el conjunto de Avellaneda. A inicios del 2023, al mando de Ricardo Zielinski, el atacante uruguayo disputó 30 partidos y anotó en doce ocasiones; sin embargo, tras enfermar de la infección de salmonela y, pese a recuperarse, dejó de ser tomado en cuenta por ‘Carlitos’, por lo que pasó a cerrar el año jugando solo ocho encuentros, de los cuales en tres fue titular, pero en ninguno anotó.

La agenda de Sporting Cristal

Luego de su triunfo en el Callao, Sporting Cristal volverá a jugar esta semana cuando visite a Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 9 de febrero desde las 7:00 p.m. y se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Ojo a un detalle, así como el partido contra Los Chankas, el duelo entre los celestes y los imperiales será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play.





