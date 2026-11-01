Por una nueva edición del , vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de ESPN y TNT Sports, además de Disney Plus vía streaming. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina comenzará a la 1:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará este domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

Superclásico argentino, Boca vs. River EN VIVO: canales de TV vía ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: Boca Juniors)
Superclásico argentino, Boca vs. River EN VIVO: canales de TV vía ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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