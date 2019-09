Nuevo italiano a la Superliga Argentina: Talleres anunció a Mauri como nuevo fichaje procedente del Milan

LaSuperliga Argentina sorprendió con la llegada de Daniele de Rossi a Boca Juniors esta temporada. El italiano llegó al club xeneize tras dejar la Roma, su único club desde que debutó en el fútbol. Los ojos del mundo se posicionaron sobre Buenos Aires y ahora lo podrían hacer sobre Córdoba, tras anunciar la contratación de José Mauri, italo-argentino.

Talleres anunció a José Mauri como su nueva contratación para esta temporada. El italiano de 23 años llega procedente del AC Milan , club por el que firmó en el 2015 por cuatro años.

En la temporada 2016/17 tuvo un breve paso por el Parma. Cuando el equipo parmesano descendió, tuvo que volver a cumplir su contrato con los 'rossoneros', pero no pudo ganarse un puesto en el equipo de Marco Giampaolo.

“Tuve ofertas de Europa, no fue un manotazo de ahogado venir a Talleres. Quiero aclarar que no vine por lo económico. Quería estar otra vez en Argentina, extrañaba mucho, vine para rehacerme. Volví a recuperar un poco todo lo que perdí. Mis objetivos son ponerme a punto, estar bien y darle una mano desde donde pueda. Vengo a jugar, pero todo a su tiempo”, explicó Mauri.

“Espero darle una mano al club. Ya me siento uno más en Talleres. El presidente y el técnico son dos personas muy directas. Hace nueve años que estoy afuera y me pasaron muchas cosas. Necesitaba sinceridad. No costó mucho convencerme”, agregó.

“No soy Messi, no se esperen que venga Messi… Soy un jugador que mete mucho, doy todo de mi en cada jugada. Básicamente sacrificio”, cerró.



El cuadro argentino anunció su incorporación en calidad de cedido con opción de compra al finalizar el préstamo en junio de 2020.



Nueva fecha de la Superliga Argentina

El torneo argentino está en un momento clave del torneo y los 24 equipos se mantienen en la lucha por clasificar a los diferentes torneos continentales o mejorar sus puntos para evitar el descenso. Es así que este fin de semana, los partidazos que nos trae Argentina prometen exaltar a más de uno, sobre todo, el Gimnasia vs. River Plate y el Boca Juniors vs. Newell’s, quienes tendrán pruebas complicadas antes de la primera semifinal de la Copa Libertadores.

Talleres, Argentinos Juniors, Lanús, San Lorenzo y Vélez esperarán que Boca Juniors tropiece en esta jornada para que no estire la diferencia en el primer lugar de la clasificación del certamen local.



