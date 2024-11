Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Milan chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este martes 5 de noviembre, por la Jornada 4 de la fase liga de la Champions League 2024-25. El partido está programado para iniciar desde las 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. de Argentina) y será transmitido para toda América Latina por la señal de ESPN, así como también vía streaming por Disney Plus. Por otro lado, el duelo se podrá ver por TNT Sports en México y Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales piratas. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

Real Madrid vs. Milan: se enfrentan por la Champions League. (Video: RM Play)