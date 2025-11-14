Telefe transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. por un amistoso internacional de la . ¿A qué hora comenzará este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 11:00 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) del viernes 14 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe para todo el territorio argentino, y DSports (DIRECTV y DGO) para toda Latinoamérica. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Argentina vs. Angola por amistoso. (Video: TyC Sports)
