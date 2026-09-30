pasará el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 30 de septiembre desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia, Venezuela y Chile. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzará a las 9:00 p.m., mientras que en España será a las 2:00 a.m. del jueves 1 de octubre. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! TyC Sports es la otra opción para mirar este cruce, mientras que en Bolivia también estará disponible por Unitel y FútbolCanal. El encuentro se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina vs. Bolivia se verán las caras en amistoso internacional. (Video: AFA)
Argentina vs. Bolivia se verán las caras en amistoso internacional. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC